مانشستر يونايتد يراقب نجم ألمانيا

المواطن - محمد سمعه

يرغب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم اللاعب الألماني ليون جورتسيكا، لاعب وسط منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نجم البايرن بديل بوجبا في اليونايتد:

وتأتي الصفقة تحسبًا لرحيل الفرنسي بول بوغبا عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي للتعاقد معه.

مانشستر يونايتد ينافس بقوة:

وقالت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية: إن جورتسيكا يفكر في الرحيل عن بايرن ميونخ خاصة في ظل وجود عروض أوروبية كبرى له لضمه من صفوف الفريق البافاري.

وكان جورتسيكا شارك مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة، حيث ودع منتخب ألمانيا البطولة من دور ثمن النهائي أمام الوصيف بعد ذلك المنتخب الإنجليزي.

يذكر أن بول بوجبا كان انضم إلى مان يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من صفوف فريق يوفنتوس.

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