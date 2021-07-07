مانشيني يكشف سبب معاناة إيطاليا ضد إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، روبرترو مانشيني أن إسبانيا سببت مشاكل عديدة للأزوري، بسبب التغييرات التكتيكية في المباراة.

إيطاليا ضد إسبانيا

ولعب منتخب إيطاليا ضد إسبانيا على ملعب “ويمبلي”، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من “يورو 2020″، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، قبل أن يخطف الأزوري بطاقة التأهل بركلات الترجيح.

وينتظر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني، الفائز من مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، لمواجهته في نهائي كأس الأمم الأوروبية.

مانشيني يوضح سبب معاناة إيطاليا

وقال مانشيني خلال تصريحاته لشبكة “راي سبورت”: “ركلات الترجيح قاسية، لقد كان فريقًا صعبًا، إسبانيا هو فريق رائع يلعب بشكل جيد حقًا، لم نلعب بالطريقة التي نلعبها دائمًا لكننا قاتلنا بشدة وعرفنا أن الأمر سيكون كذلك”.

وأضاف: “لقد سببوا لنا المشاكل مع تغيير المهاجم واللعب بمهاجم وهمي، لكن بعد ذلك حصلنا على الإحداثيات الصحيحة ولم نخاطر كثيرًا، كنا نعلم منذ البداية أن إسبانيا هم أسياد الاستحواذ، لذا فقد سببوا لنا المشاكل لكن كان علينا التكيف والقتال بقوة”.

وتابع روبرتو مانشيني تصريحاته قائلًا: “فرق كرة القدم تهاجم وتدافع، لا يمكنهم الهجوم فقط، كلانا كان لديه فرص، والفريقان عظيمان، كل الفرق تدافع وليس إيطاليا فقط”.

وبشأن التغييرات في منتخب إيطاليا بعد فشل التأهل إلى كأس العالم 2018، قال: “الفضل يعود للاعبين، لأنهم آمنوا بكل هذا قبل 3 سنوات، لكن الأمر لن ينته بعد، علينا أن نستجمع قوتنا، وما تبقى لدينا والاستعداد للنهائي”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة