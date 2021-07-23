ما علاقة كورونا بفقدان الأطفال مهارات التواصل؟

المواطن - الرياض

أكد استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية الدكتور عبدالله النفيسة، أن فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير كبير على فقدان الأطفال مهارات الحديث والتواصل؛ بسبب قلة التفاعل مع فئاتهم العمرية.

تدارك مبكر:

وأضاف النفيسة، في مداخلة هاتفية إلى نشرة النهار على قناة الإخبارية، أن المملكة تداركت في وقت مبكر جدًّا التحديات التي يمثلها فيروس كورونا المستجد على العملية التعليمية والآثار المجتمعية.

فقدان مهارات التواصل:

وتابع استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية، أن عددًا من الدراسات البحثية نبهت لمخاطر فقدان الأطفال مهارات الحديث والتواصل؛ بسبب ابتعادهم عن مخالطة أقرانهم بنفس الفئات العمرية وقلة التفاعل.

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