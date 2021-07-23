‎الرئيسية
أخبار كورونا
ما علاقة كورونا بفقدان الأطفال مهارات التواصل؟
ابتعدوا عن مخالطة أقرانهم بنفس الفئات العمرية

ما علاقة كورونا بفقدان الأطفال مهارات التواصل؟

2021/07/23
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
ما علاقة كورونا بفقدان الأطفال مهارات التواصل؟ كورونا والأطفال
المواطن - الرياض

أكد استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية الدكتور عبدالله النفيسة، أن فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير كبير على فقدان الأطفال مهارات الحديث والتواصل؛ بسبب قلة التفاعل مع فئاتهم العمرية.

تدارك مبكر: 

وأضاف النفيسة، في مداخلة هاتفية إلى نشرة النهار على قناة الإخبارية، أن المملكة تداركت في وقت مبكر جدًّا التحديات التي يمثلها فيروس كورونا المستجد على العملية التعليمية والآثار المجتمعية.

فقدان مهارات التواصل: 

وتابع استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية، أن عددًا من الدراسات البحثية نبهت لمخاطر فقدان الأطفال مهارات الحديث والتواصل؛ بسبب ابتعادهم عن مخالطة أقرانهم بنفس الفئات العمرية وقلة التفاعل.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا

أطلقت صحة جازان، ممثلة في إدارتي التوعية الصحية