مبادرة بيت الرواية تناقش الأبعاد السريالية والعجائبية

المواطن - الرياض

نظمت مبادرة بيت الرواية مساء الأربعاء الموافق 28 يوليو، بالتعاون مع مقهى لوركا بالرياض التابع لموسوعة أدب، والشريك الأدبي لوزارة الثقافة، ثاني أمسيات المجموعة القرائية.

وقد أدار الأمسية أحمد طابعجي بحضور الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة زينب الخضيري والروائي عادل الدوسري وعدد من القراء والقارئات ، موضوع السريالي والعجائبي في الرواية.

وتناولت الأمسية استعراضًا لعدد من الروايات السريالية والعجائبية ومناقشتها مثل: أنفس – لعبده خال، كافكا على الشاطئ وثلاثية 1Q84 – لهاروكي موراكامي، انقطاعات الموت – لجوزيه ساراماغو، المهاد – لمحمد حامد .

أهداف ورشة بيت الرواية

وتهدف المجموعة القرائية التابعة لبيت الرواية إلى خلق حالة قرائية شبابية مكثفة للرواية، ذات مستوى عالٍ من الفهم والمسؤولية الفكرية والأدبية والثقافية، والقدرة على النقد واستكشاف النصوص ومساءلتها، تعميق الوعي بأهمية قراءة الرواية –تحديدًا- كضرورة قرائية لجنس أدبي له دور هام ومؤثر في الحياة العامة، تطوير استراتيجيات القراءة وطرق استكشاف النصوص الروائية، وفهم التمثلات الرمزية في الخطاب الروائي.

دور الروايات في إثارة الأسئلة والجدل الفكري

كما تهدف لتسليط الضوء على الروايات ودورها في إثارة الأسئلة والجدل الفكري، وطرح الأفكار الفلسفية والوجودية والقضايا الأكثر حساسية كالقضايا الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كمحاور قابلة للنقاش والتداول الأدبي، نقد النص الروائي ومراجعة تقنياته السردية وخلق زوايا متعددة لرؤية النص والتفاعل الحيوي معه عبر مؤثرات الاندماج السردي والمزج المفاهيمي والفهم النفسي للرواية، تعزيز الفهم والوعي الثقافي والأدبي من خلال استقراء الروايات ومساءلة أفكارها وقضاياها.

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