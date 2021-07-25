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متحدث الصحة : 3 متحورات مثيرة للقلق وأسرعها انتشارًا هو دلتا

متحدث الصحة : 3 متحورات مثيرة للقلق وأسرعها انتشارًا هو دلتا

2021/07/25
الساعة 4:53 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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متحدث الصحة : 3 متحورات مثيرة للقلق وأسرعها انتشارًا هو دلتا
المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المتحورات التي تثير القلق بشأن فيروس كورونا هي ألفا، وبيتا وغاما مشيرًا إلى أن أسرع هذه المتحورات انتشارًا هو متحور دلتا.

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وحث متحدث الصحة الجميع بالحصول على أخذ جرعتين من اللقاح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : حققنا نجاحات في الخطة الصحية -ولله الحمد- في موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية.

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ولفت متحدث الصحة إلى أن أكثر من نصف سكان المملكة تم إعطاؤهم جرعة واحدة من لقاح كورونا وأكثر من 20% أكملوا الجرعات.

وكشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 24 مليونًا و369 ألفًا و731 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

 


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