متخصص: وجود مجلس أعلى للمرور هو حل مشكلة الازدحام

المواطن - الرياض

أكد الدكتور مساعد الربيش، متخصص بالاستشارات القانونية المرورية، أن الحل الوحيد لجميع مشاكل المرور في المملكة هو وجود مجلس أعلى للمرور.

سيولة مرورية مطلوبة:

وتابع الربيش، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن المملكة ما زالت تعاني من الاختناقات المرورية، ولذلك فإن المسألة ليست فقط رصد المخالفات فالمواطن يحتاج إلى السيولة المرورية للوصول أسرع للمنزل والعمل.

جهة واحدة أفضل:

وتابع أن إدارة المرور ضعيفة في السيطرة على الأمر لذلك هي تحتاج إلى الانفصال وإلى قوة لتطبيق القرارات، موضحًا أن وجود أكثر من جهة مثل البلديات والمرور وغيرها للتعامل مع الاختناقات المرورية يؤدي إلى ضعف التعامل، لكن التعامل من خلال جهة واحدة مختصة يكون أفضل.

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