متهور يصدم مركبة ويقتحم واجهة محل في حي الصفا بجدة

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول اقتحام مركبة واجهة محل في حي الصفا بجدة يوم أمس الخميس بحسب ما أظهرته كاميرات المراقبة.

مقطع متداول لحادث في حي الصفا – جدة انتهي بدخول سيارة في واجهة مطعم ولله الحمد بدون اصابات بشرية pic.twitter.com/ziIWv4Vp55 — Hasan Kutbi حسن كتبي (@HasanKutbi) July 29, 2021

تفاصيل حادث حي الصفا

وأوضح الفيديو قائد السيارة وهو يقود بسرعة مذهلة، مخالفًا تعليمات المرور، ثم يصدم السيارة التي تسير في المسار المجاور له من الخلف بالرغم من أن الطريق خال أمامه ولا يوجد ما يعترضه.

وبعدما صدم المركبة المجاورة انحرفت مركبته بشدة ناحية اليمين ثم استقرت داخل واجهة أحد المحال التجارية الذي كان مغلقًا في هذا الوقت.

وقد تسبب الحادث في تلفيات بالسيارتين وبواجهة المحل لكن قائد المركبة خرج منها بدون إصابات.

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