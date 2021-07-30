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متهور يصدم مركبة ويقتحم واجهة محل في حي الصفا بجدة

متهور يصدم مركبة ويقتحم واجهة محل في حي الصفا بجدة

2021/07/30
الساعة 2:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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متهور يصدم مركبة ويقتحم واجهة محل في حي الصفا بجدة
المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول اقتحام مركبة واجهة محل في حي الصفا بجدة يوم أمس الخميس بحسب ما أظهرته كاميرات المراقبة.

تفاصيل حادث حي الصفا

وأوضح الفيديو قائد السيارة وهو يقود بسرعة مذهلة، مخالفًا تعليمات المرور،  ثم يصدم السيارة التي تسير في المسار المجاور له من الخلف بالرغم من أن الطريق خال أمامه ولا يوجد ما يعترضه.

وبعدما صدم المركبة المجاورة انحرفت مركبته بشدة ناحية اليمين ثم استقرت داخل واجهة أحد المحال التجارية الذي كان مغلقًا في هذا الوقت.

وقد تسبب الحادث في تلفيات بالسيارتين وبواجهة المحل لكن قائد المركبة خرج منها بدون إصابات.


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