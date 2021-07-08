مجلس العموم البريطاني يستجوب بوريس جونسون

المواطن - متابعة

واجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العديد من الأسئلة بشأن نزاهته، وذلك في بداية جلسة استجواب استمرت ساعتين أمام لجنة برلمانية، أمس الأربعاء.

سياسة بريطانيا الخارجية:

ومن المتوقع أن تتعلق الأسئلة بالسياسة الخارجية لبريطانيا وخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتغير المناخ، وتفشي وباء كورونا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي وقت سابق، ضغط زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، من أجل الحصول على تفاصيل بشأن التداعيات التي تتوقعها الحكومة جراء خطة جونسون برفع معظم القيود المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، يوم 19 يوليو.

سؤال غير نزيه:

وفي مستهل جلسة لجنة الاتصال بمجلس العموم، سأل النائب كريس براينت، من حزب العمال، جونسون، لماذا لا يقوم رئيس الوزراء بتصحيح التصريحات الخاطئة أو المضللة التي يدلي بها؟

ورد جونسون بالقول: إن السؤال غير نزيه، وطالب النائب بأن يكون أكثر تحديدًا.

وسأل براينت جونسون عما إذا كان أقال وزير الصحة مات هانكوك بسبب انتهاكه قيود مكافحة الوباء، أم أن الوزير استقال من تلقاء نفسه، كما أعلن في حينه.

ولم يقدم جونسون إجابة مباشرة، ولكنه قال: إن هانكوك ترك منصبه “سريعًا” بعد انتشار النبأ.

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