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مجلس الوزراء الكويتي يشيد بالجهود والترتيبات الدقيقة للسعودية في موسم الحج
أسهمت في تأمين سبل أداء الشعائر في يسر وسهولة

مجلس الوزراء الكويتي يشيد بالجهود والترتيبات الدقيقة للسعودية في موسم الحج

2021/07/27
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مجلس الوزراء الكويتي يشيد بالجهود والترتيبات الدقيقة للسعودية في موسم الحج
المواطن - واس

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولحكومة المملكة على جهودها في نجاح موسم حج هذا العام.

جهود وترتيبات دقيقة: 

وأشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع المجلس اليوم، بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة التي حظي بها ضيوف الرحمن في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، والتي أسهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزي المملكة خير الجزاء.


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