محافظ المملكة لدى الطاقة الذرية: سعي إيران لتخصيب اليورانيوم أمر مقلق

المواطن - الرياض

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن ما نشهده اليوم من سعي إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك.

التأثير على المفاوضات:

وأضاف الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عبر “تويتر”: “فضلًا عن أن هذا التوجه يؤثر سلبًا على أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي حيث لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير.. فهي غير قابلة للعكس”.

خطوات تصعيدية:

وتابع أن “الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي، ويؤكد على نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي”.

وأشار الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز إلى أن سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها.

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