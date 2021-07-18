محافظ عقارات الدولة يتفقد مجمع الدوائر الحكومية

المواطن - الرياض

قام محافظ هيئة عقارات الدولة، إحسان بافقيه بزيارة ميدانية لمنظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر إضافة إلى مركز الإيواء في مزدلفة، والتقى خلالها قيادات القطاعات المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1442هـ.

متابعة تقديم كافة الخدمات

وتهدف الجولة إلى متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة، مما يسهم في دعم الجهات المشاركة وتمكينها من أداء مهامها بكل يسر وسهولة، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشرفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله –.

جولة محافظ عقارات الدولة

وشملت الزيارة عددًا من القطاعات مثل: وزارة الحج، لجنة الحج العليا، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، قيادة أمن المنشآت.

وفي ختام الجولة عقد معاليه اجتماع مع منسوبي الهيئة ناقش خلالها استكمال خطة الهيئة لموسم حج هذا العام، حيث وجه معاليه بتطوير بتطويرها بعد تحليل مخرجاتها وعكس نتائج الدروس المستفادة منها بهدف رفع كفاءتها وجودتها خلال خطة تنظيم موسم حج العام القادم.

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