محلل تونسي: تونس تستفيق لأول مرة بدون حكم جماعة الإخوان

المواطن - الرياض

علق المحلل السياسي التونسي أبو بكر الصغير على تطورات الأحداث التي تشهده الساحة السياسية التونسية.

وقال الصغير، في مداخلة مع “قناة الإخبارية”، إن تونس تستفيق لأول مرة بدون حكم جماعة الإخوان بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

فيديو | المحلل السياسي أبو بكر الصغير: #تونس تستفيق لأول مرة بدون حكم جماعة الإخوان بعد قرارات #قيس_سعيد #الإخبارية pic.twitter.com/1tb226KeOc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2021

وبالأمس قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

قرارات قيس سعيد:

كما قرر الرئيس تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وقال قيس سعيد: سنتخذ إجراءات استثنائية لإنقاذ تونس، وسأقوم بتعيين الوزراء في الحكومة المقبلة.

وأكد الرئيس التونسي: الإجراءات المتخذة ليست انقلابًا على دستور البلاد، وعلى الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة.

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