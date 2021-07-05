محمد البكيري: الاتحاد الآسيوي فاشل بتطوير جودة مسابقاته

المواطن - محمد سمعه

انتقد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم وذلك بعد الإعلان عن مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي لـ منطقة الغرب.

البكيري ينتقد الاتحاد الآسيوي

وغرد البكيري قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الاتحاد الآسيوي أفشل اتحاد قاري في تطوير جودة مسابقاته نظامًا وتنظيمًا”.

وسينطلق ربع نهائي دوري الأبطال في منطقة الغرب يوم 16 أكتوبر المقبل، على أن يقام في الشرق يوم 17 أكتوبر، وسينطلق دور نصف النهائي في منطقة الغرب يوم 19 أكتوبر، بينما في منطقة الشرق يقام يوم 20 أكتوبر.

وكان الموقع الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت ذكر أن مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي ستقام من جولة واحدة بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب، بسبب الإجراءات الاحترازية وتعقيدات السفر نتيجة فيروس كورونا الموجودة في القارة الآسيوية.

نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر

وسيكون موعد نهائي دوري الأبطال، يوم 23 نوفمبر المقبل حيث سيكون النهائي مباراة واحدة وتُقام في منطقة الغرب بدلًا من إقامتها ذهابًا وإيابًا يومي 21 و 27 نوفمبر.

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