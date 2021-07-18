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محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

2021/07/18
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيمحمد بن سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
وعبر جلالته خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للمملكة، مقدماً التهنئة لسموه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
فيما قدم سمو ولي العهد، الشكر لجلالته على مشاعره الأخوية النبيلة، معبرًا عن التهنئة لجلالته بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التطور والنماء.


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