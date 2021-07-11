بقلم - المحامي ماجد محمد قاروب

أشهر لاعب كرة قدم عربي حقق نجاحات غير مسبوقة مع ناديه الحالي ليفربول بتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين بعد مسيرة رياضية محلية في مصر لعب خلالها لأحد أندية الوسط المقاولون العرب وليس الأندية الأشهر والأكبر مثل الأهلي والزمالك ثم عالمياً لعب في بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين ومن ثم عاد إلى إنجلترا في نادي ليفربول.

أثار واحدة من أهم وأكبر وأخطر قضايا حقوق الملكية الفكرية وحقوق الإعلانات الخاصة باللاعبين والفرق والهيئات والاتحادات الرياضية الوطنية والقارية والدولية وصولاً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وذلك عندما استخدمت صورته على طائرة الخطوط المصرية التي خصصتها بمناسبة مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم التي أقيمت في موسكو كما هو حال المنتخب السعودي الذي لعب مباراة الافتتاح ضد المنتخب الروسي ولعب مباراتين واحدة منهما ضد المنتخب المصري وفاز بتلك المباراة.

قضية تداخلت فيها العواطف والقانون والسياسة وتسببت في تعارض مصالح كبير وعميق تجعلنا نؤكد بأن الرياضة صناعة لها قواعد وتشريعات قانونية كبيرة لارتباطها بالاقتصاد والاستثمار والإعلام والأمن وأشياء أخرى كثيرة وبالتالي الحديث عن خصخصة الرياضة أمر جداً مهم وعميق نظراً لحجم التداخل الكبير بين الرياضة والإعلام وحقوق البث الإذاعي والفضائي والاتصالات والتقنية والجماهير وأمور أخرى كثيرة أهما أنه عند الحديث عن الاستثمار الرياضي علينا أن نستند إلى قوانين فقط بعيداً عن أي عاطفة أو تدخل حكومي في شؤون اللعبة أو اللاعبين بخلاف دعم الرياضة وهناك فرق كبير بين الدعم والتدخل.

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