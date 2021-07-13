مخالفون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

المواطن - الرياض

كشف الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

مخالفون:

ونشر الأمن العام مقطع فيديو بين أنه تم القبض على 3 مواطنين في نجران تورطوا في إتلاف الرصد الآلي (ساهر)، وكذلك تم القبض على مواطنين في مكة المكرمة تورطا في عدد من الجرائم تمثلت في سرقة مركبات في وضع التشغيل وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية.

مشاجرة جماعية:

كما تم القبض على 6 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة نتيجة خلاف شخصي في القصيم، وتم القبض كذلك على مواطنين اعتديا على عامل في محطة تعبئة وقود وسلبوا ما بحوزته من مبالغ مالية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة