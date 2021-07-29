مداهمة معمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات بالرياض وإتلاف 5.5 أطنان

المواطن - الرياض

داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، معملًا متهالكًا لتصنيع وتعبئة المخللات بالرياض وإتلاف 5.5 أطنان مواد غذائية فاسدة.

قبل تداول سمومه في مطاعم العاصمة.. يقظة مراقبينا تُطيح بمعمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات تديره عمالة غير نظامية لم تراعِ أدنى المعايير الصحية..

أتلفنا 5 أطنان ونصف من المواد الفاسدة.. وأغلقنا المعمل المخالف.. وأحلنا العمالة إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة.. pic.twitter.com/CRhRn5Dnzo — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) July 29, 2021

إتلاف أطنان الأغذية الفاسدة

وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل تداول سمومه في مطاعم العاصمة.. يقظة مراقبينا تُطيح بمعمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات تديره عمالة غير نظامية لم تراعِ أدنى المعايير الصحية”.

وأضافت الأمانة، أنه تم إتلاف 5 أطنان ونصف من المواد الفاسدة، كما تم إغلاق المعمل المخالف، وإحالة العمالة إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة.

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