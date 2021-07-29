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مداهمة معمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات بالرياض وإتلاف 5.5 أطنان
قبل تداولها في الأسواق

مداهمة معمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات بالرياض وإتلاف 5.5 أطنان

2021/07/29
الساعة 9:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مداهمة معمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات بالرياض وإتلاف 5.5 أطنان
المواطن - الرياض

داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، معملًا متهالكًا لتصنيع وتعبئة المخللات بالرياض وإتلاف 5.5 أطنان مواد غذائية فاسدة.

إتلاف أطنان الأغذية الفاسدة

وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل تداول سمومه في مطاعم العاصمة.. يقظة مراقبينا تُطيح بمعمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات تديره عمالة غير نظامية لم تراعِ أدنى المعايير الصحية”.

وأضافت الأمانة، أنه تم إتلاف 5 أطنان ونصف من المواد الفاسدة، كما تم إغلاق المعمل المخالف، وإحالة العمالة إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة.


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‎تعليق واحد

  1. ابومحمد

    الله اكبر
    لأهم ولا المالك فيهم خير

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