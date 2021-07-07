مدرب أبها الجديد يصل السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن وصول المدير الفني السلوفاكي مارتن سيفيلا تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

مارتين سيفيلا في السعودية

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورًا لوصول المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا، حيث ارتدى وشاحًا يحمل شعار زعيم الجنوب، كما رحب به وتمنى له التوفيق مع الفريق.

وكان نادي أبها قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع مارتن سيفيلا لقيادة الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد، خلفًا لمدربه التونسي عبدالرزاق الشابي، وخاض المدرب الجديد عدة تجارب في سلوفاكيا مع ترينشين وسلوفان براتيسلافا، وزاغليبي لوبين البولندي.

وتأمل الإدارة في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد مع مارتن سيفيلا، خاصة أنها دعمت صفوفه بأكثر من صفقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها مستمر في دوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في البقاء بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.

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