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مدرب الرائد الجديد يصل الرياض
قبل انطلاق الموسم الجديد

مدرب الرائد الجديد يصل الرياض

2021/07/04
الساعة 7:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مدرب الرائد الجديد يصل الرياض جانب من وصول المدرب - المصدر @alraedclub
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد عن وصول المدير الفني الإسباني بابلو ماشين إلى الرياض، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

بابلو ماشين في الرياض

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بابلو ماشين إلى مطارد الملك خالد الدولي في الرياض بصحبة الطاقم الفني المساعد له، وكان في استقبالهم مدير الفريق وليد الغنيم.

بابلو ماشين
ماشين – المصدر @alraedclub

ومن المقرر أن يشرف المدير الفني الإسباني بابلو ماشين على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد اليوم، وذلك في بداية فترة الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وسيخوض الفريق الريداوي معسكرًا خارجيًا في مدينة مورسيا الإسبانية ابتداء من يوم 13 يوليو المقبل ولمدة 30 يومًا، وسيتخلله عدد من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مدرب الرائد الجديد بابلو ماشين
جانب من وصول المدرب – المصدر @alraedclub

الرائد الموسم المنصرم

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 12 لقاء.


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