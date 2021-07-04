مدرب الرائد الجديد يصل الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد عن وصول المدير الفني الإسباني بابلو ماشين إلى الرياض، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

بابلو ماشين في الرياض

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بابلو ماشين إلى مطارد الملك خالد الدولي في الرياض بصحبة الطاقم الفني المساعد له، وكان في استقبالهم مدير الفريق وليد الغنيم.

ومن المقرر أن يشرف المدير الفني الإسباني بابلو ماشين على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد اليوم، وذلك في بداية فترة الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وسيخوض الفريق الريداوي معسكرًا خارجيًا في مدينة مورسيا الإسبانية ابتداء من يوم 13 يوليو المقبل ولمدة 30 يومًا، وسيتخلله عدد من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرائد الموسم المنصرم

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 12 لقاء.

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