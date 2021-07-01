مدرب منتخب مصر: مواجهة السعودية تكتيكية

المواطن - محمد سمعه

أكد محمود جابر المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 20 عامًا على أن مواجهة منتخب السعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب لـ الشباب ستكون تكتيكية في المقام الأول.

ونقل الحساب الرسمي لـ الاتحاد المصري لـ كرة القدم عبر “تويتر” تصريحات محمود جابر الذي أكد أن مباراة المنتخب السعودي ستكون قوية، مضيفًا أن النسخة الحالية من البطولة قوية، في ظل المستوى المتميز الذي ظهرت به كافة المنتخبات في البطولة.

موعد مباراة السعودية ضد مصر

وسيلعب الأخضر مع المنتخب المصري بعد غد السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

الأخضر تأهل بعد الإطاحة ببطل النسخة السابقة

وتأهل منتخب السعودية تحت 20 عامًا إلى منافسات الدور نصف النهائي، بعدما أطاح بحامل لقب النسخة الماضية، السنغال من ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

على الجانب الآخر، خطف منتخب مصر تحت 20 عامًا بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه على طاجيكستان بثلاثية دون رد ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليصطدم بالأخضر الشاب في مواجهة صعبة.

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