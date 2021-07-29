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مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة
للوقوف ميدانيًّا على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمستفيدين

مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة

2021/07/29
الساعة 12:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة
المواطن - واس

تفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة في مركز الخدمات بالشميسي والطائف، وصالات جوازات مطار الطائف الدولي، وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمستفيدين.

مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة - المواطن

أفضل الممارسات التقنية الحديثة والمطورة

وأكد معالي الفريق اليحيى، ما تحظى به إدارات الوافدين من دعم وتميّز رقمي، من خلال استخدام أفضل الممارسات التقنية الحديثة والمطورة، وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية «البصمة»، لتسهيل وتسريع وتيرة العمل، حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في التنفيذ، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

مدير عام الجوازات يتفقد إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة مكة - المواطن


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