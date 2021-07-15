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مذكرة تفاهم لتعظيم الفائدة من الموارد والأصول وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية
وقعتها وزارة البيئة مع صندوق التنمية السياحي

مذكرة تفاهم لتعظيم الفائدة من الموارد والأصول وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية

2021/07/15
الساعة 8:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مذكرة تفاهم لتعظيم الفائدة من الموارد والأصول وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية
المواطن - واس

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي، انطلاقًا من تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية بما يخدم الوطن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك لتعظيم الفائدة من الموارد والأصول التي تشرف عليها الوزارة، وإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين في المناطق والوجهات المستهدفة حسب الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

تعزيز التعاون المتبادل

وستسهم المذكرة بتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال استثمار العقارات التي تشرف عليها الوزارة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة، ودعم وتطوير قطاع السياحة، حيث سيعمل الطرفان على تحديد المناطق والوجهات السياحية المستهدفة، وتوفير الفرص المجزية للمستثمرين، وذلك بدعم من المنتجات المالية المتنوعة التي يقدمها الصندوق من قروض وتسهيلات وضمانات مالية.

مذكرة تفاهم لتعظيم الفائدة من الموارد والأصول وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية - المواطن


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