مران تكتيكي يُجهز الأخضر لمواجهة مصر

المواطن - مروة نبيل

اختتم الأخضر تحت 17 عامًا، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراته الودية ضد نظيره المصري ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في القاهرة.

الأخضر يستعد لمواجهة مصر:

وأدى لاعبو الأخضر بقيادة المدير الفني عبدالوهاب الحربي حصتهم التدريبية اليوم، بدأت بمران تكتيكي، أعقبه تمارين ترفيهية، قبل أن يختتم الحصة بمران سرعات ردة الفعل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي تحت 17 عامًا نظيره المصري، مساء يوم غد الثلاثاء، في إطار استعداداته لبطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يستعد مبكرًا لكأس آسيا:

وخاض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا معسكرًا في جدة، قبل السفر إلى مصر لاستكمال استعداداته، حيث يختتم المعسكر يوم 17 يوليو الجاري بمشاركة 26 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد معسكر المنتخب تحت 17 عامًا الحالي في جدة ومصر، هو الثالث الذي يخوضه ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لمنافسات كأس آسيا.

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