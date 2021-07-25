مركز السديري يناقش كتاب سنوات الجوف للحميد

المواطن - الرياض

يقيم مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالجوف غدِ الاثنين، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، لقاءً افتراضيًّا عن بُعد لمناقشة كتاب “سنوات الجوف” مع المؤلف الدكتور عبدالواحد الحميد، نائب وزير العمل السابق.

سيرة حياة الحميد:

ويجسد الكتاب سيرة حياة الحميد بمسقط رأسه مدينة سكاكا قبل انتقاله لمواصلة دراسته الجامعية في جدة ثم الدراسات العليا بأمريكا، ويبث اللقاء من خلال تطبيق ZOOM، ويديره خليل السعران.

التسجيل لحضور اللقاء:

ويمكن التسجيل لحضور اللقاء افتراضيًّا من خلال الرابط التالي: هنا.

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