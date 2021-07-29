مركز لقاحات كورونا بمحايل عسير يبدأ استقبال المستفيدين

المواطن - واس

بدأ مركز لقاحات كورونا بمحايل عسير استقبال المستفيدين من محافظات ومراكز وقرى تهامة الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، الذي تم تدشينه مؤخرًا بالتعاون مع المدينة الطبية بجامعة الملك خالد بتهامة لخدمة منسوبي وطلاب الجامعة والتعليم العام من الجنسين.

تجهيزات مركز لقاحات كورونا

وجُهز المركز في كلية المجتمع للبنين بالجامعة, ويستقبل المستفيدين على فترتين، صباحية من (9 إلى 12) سيتم تخصيصها لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الفرع، وأخرى مسائية من (4 إلى 8) تم تخصيصها لمنسوبي ومنسوبات وطلبة التعليم العام في قرى ومحافظات تهامة.

وأتيحت الحجوزات للمستفيدين من خلال الرابط المخصص على صفحة الجامعة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة