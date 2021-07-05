مركز لقاح كورونا بجامعة الإمام يبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 – 18

المواطن - واس

بدأ مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مطلع الأسبوع الماضي ، استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 حتى 18 عاماً .

أوضح ذلك عميد كلية الطب المشرف العام على مركز اللقاح الدكتور طارق العسبلي، مبيناً أن مركز اللقاح المقام في صالة المعارض بمبنى المؤتمرات في الجامعة يعمل على تنفيذ المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا) ؛ ومؤكداً أنه بدئ في إعطاء لقاح (فايزر) للفئة العمرية ( 12 – 18عاماً) بالتاريخ الميلادي؛ مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة من مراحل الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا بدئ بها بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء ، واستكمال وزارة الصحة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.

التقيد بالإجراءات الصحية

وأضاف عميد كلية الطب أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للتعاون والتشارك مع وزارة الصحة ، والتقيد بالإجراءات الصحية الصادرة عنها ، إضافة إلى أنها ثمرة للجهود التي تبذل من قبل الجامعة للتوسع في إعطاء اللقاح ، بعد تجاوز نسبة الذين أخذوا اللقاح من السكان البالغين في المملكة (70%) من المواطنين والمقيمين.

إشراف منسوبي كلية الطب

وبين الدكتور العسبلي أن المركز يعمل تحت إشراف ومتابعة منسوبي كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويقدم الجرعات يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل ما عدا يوم الجمعة ، ويحوي عددًا من العيادات المتخصصة لتقديم اللقاح ، وعيادة للطوارئ وقاعات للاستقبال والاستراحات بعد أخذ الجرعات لضمان سير رحلة التطعيم بدءًا من التسجيل إلى تلقي الجرعة ومغادرة المركز، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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