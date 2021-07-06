‎الرئيسية
جديد الأخبار
مرور الرياض: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة
ابتداءً من يوم الجمعة المقبل

مرور الرياض: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة

2021/07/06
الساعة 9:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
مرور الرياض: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة
المواطن - الرياض

نبهت إدارة مرور منطقة الرياض على أنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة في المنطقة ما بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق أبو بكر الصديق اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وقال المرور، في بيان عبر “تويتر”، إن ذلك يأتي تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية.

نظام المرور

يذكر أن نظام المرور ينص على ضرورة التزام السائق به ولائحته التنفيذية في الطرقات العامة والتعليمات الصادرة إليه من رجال المرور.

وعلى السائق أيضاً التقيد بإشارات المرور المعتادة ما لم تعط له تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالإشارات الدالة عليه.

الالتزام بالمسار

وعلى المركبات أن تسير على القسم المعبد من الطريق وتلتزم المسار المناسب للسرعة المحددة.

مرور الرياض: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

لبؤة تتجول على سطح أحد المنازل بالرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه