مرور الرياض: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة

المواطن - الرياض

نبهت إدارة مرور منطقة الرياض على أنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة في المنطقة ما بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق أبو بكر الصديق اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وقال المرور، في بيان عبر “تويتر”، إن ذلك يأتي تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية.

نظام المرور

يذكر أن نظام المرور ينص على ضرورة التزام السائق به ولائحته التنفيذية في الطرقات العامة والتعليمات الصادرة إليه من رجال المرور.

وعلى السائق أيضاً التقيد بإشارات المرور المعتادة ما لم تعط له تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالإشارات الدالة عليه.

الالتزام بالمسار

وعلى المركبات أن تسير على القسم المعبد من الطريق وتلتزم المسار المناسب للسرعة المحددة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة