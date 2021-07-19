مستجدات التصعيد لعرفات ونفرة الحجاج في مؤتمر الحج اليوم

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الإعلام عن انعقاد المؤتمر الصحفي لحج 1442هـ اليوم الاثنين 9 ذي الحجة الموافق 19 يوليو، في تمام الساعة الـ7:45 مساءً.

متحدثو المؤتمر:

ويتحدث خلال المؤتمر كل من الدكتور محمد العبدالعالي متحدث وزارة الصحة، والعقيد طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وكذلك المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد.

محاور المؤتمر:

ويتطرق المتحدثون إلى مواكبة الخدمات الصحية للحجاج في المناسك، والحالة الصحية للحجاج، والخدمات العلاجية المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى الإيجاز الأمني اليومي.

وأيضًا، تصعيد الحجاج لمشعر عرفات ونفرة الحجاج إلى مشعر مزدلفة والإفاضة إلى مشعر منى.

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