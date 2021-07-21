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مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع
يقع على سفح جبل الصابح بمنى

مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع

2021/07/21
الساعة 11:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع
المواطن - واس

 

لا تكاد تخلو المشاعر المقدسة في مكة المكرمة من موضع مقدس ومكان له سابقة تاريخية , ومن ذلك مسجد الخيف في مشعر منى؛ إذ يسمى مسجد الأنبياء حيث صلى فيه الرسول – صلى الله عليه وسلم – والأنبياء من قبله.

مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع - المواطن

خطبة النبي في حجة الوداع

واكتسب المسجد أهمية عندما خطب فيه الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم في حجة الوداع عندما كان في منى.

مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع - المواطن

من مساجد المشاعر المقدسة

ومسجد الخيف من مساجد المشاعر المقدسة، وهو يقع بحسب ما أفاد به مدير مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس، على سفح جبل الصابح بمنى، وهو قريب من الجمرات، والخيف في اللغة هو ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادي.

مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع - المواطن مسجد الخيف.. مسجد خطب فيه المصطفى عليه السلام في حجة الوداع - المواطن


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