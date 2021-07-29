المواطن - الرياض

قدمت قناة الإخبارية مشاهد مباشرة لبدء إجراءات فحص التوأم الطفيلي اليمني في الرياض قبل بدء العملية والتي تستمر لـ 8 ساعات.

فيديو | مشاهد مباشرة لبدء إجراءات فحص التوأم الطفيلي اليمني في الرياض قبل بدء العملية والتي تستمر لـ 8 ساعات#برنامج_اليوم pic.twitter.com/uYu51VqdRT — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 29, 2021

تفاؤل دائم:

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن الفريق متفائل دائمًا، وأنه يثق بقدرة أعضاء الفريق الطبي.

فيديو | د. عبدالله الربيعة: نحن متفائلون دائما.. ونثق بقدرة أعضاء الفريق الطبي #برنامج_اليوم pic.twitter.com/996Schzjwy — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 29, 2021

وتستمر عملية فصل التوأم الطفيلي لمدة 8 ساعات وفق إمكانات طبية متطورة، بمشاركة 25 طبيباً وأخصائياً في عملية الفصل.

فصل التوأم الطفيلي اليمني:

وبدأت صباح اليوم الخميس إجراءات فحص فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود من محافظة المهرة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة