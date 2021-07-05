مشهد مؤلم.. وفاتان وإصابتان جراء تصادم مروع في محايل عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير حادثًا مروريًا بإشارة الضرس في محايل عسير.

تفاصيل حادث محايل عسير :

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بمحافظة محايل، مضيفًا أنه في تمام الساعة: 09.38 صباح اليوم الاثنبن وقع حادث عند إشارة الضرس.

وفيات وإصابات:

وأردف الألمعي أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود حالتي وفاة، وحالة خطيرة وحالة متوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقل جميع الحالات إلى مستشفى محايل العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، سائلًا الله أن يرحم المتوفين ويشفي المصابين.

كما نوهت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير بأخذ الحيطة والحذر وفي حال وجود حالة طارئة لا قدر الله بإمكانكم الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق أسعفني.

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