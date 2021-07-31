مصادر تكشف حقيقة إغلاق مركز اللقاح بمعهد التدريب الصناعي بالأحساء

المواطن - الأحساء

نفت مصادر مطلعة، ما يتم تداوله حول إغلاق مركز اللقاح في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وقالت المصادر، وفقًا لـ”الإخبارية”: إنه لا صحة لإغلاق مركز اللقاح في معهد التدريب الصناعي.

جرعات كورونا في السعودية:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 26 مليونًا و745 ألفًا و138 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مستجدات فيروس كورونا:

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1146) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11404) حالات منها (1377) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (525730) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (506089) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8237) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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