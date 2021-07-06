مصر تبدأ إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا محليًّا

المواطن - متابعة

أنتجت مصر أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليًّا في أول مصنع لإنتاج هذا اللقاح بمصر.

وأفاد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب تفقده مراحل إنتاج جرعات لقاح فيروس كورونا المصنع محليًّا داخل مصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، أن امتلاك القدرة على إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تعد مسألة أمن قومي.

خطوط إنتاج كورونا:

وفي وقت سابق، تفقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خطوط إنتاج لقاح كورونا “فاكسيرا- سينوفاك” في مصنع العجوزة، المنفذ بالتعاون بين حكومة مصر وشركة “سينوفاك” الصينية.

وكشف مدبولي عن وجود ضغط وطلب عالمي “كبير جدًّا” على اللقاحات، قائلا: “من أول لحظة كانت أعيننا على امتلاك القدرة الإنتاجية لها، حتى لا نكون تحت رحمة السوق العالمي، وهو ما تم بالتعاون مع الشركاء الصينيين”.

ولفت إلى أن مصر كانت متعاقدة مع الشركاء الصينيين لتوريد مواد خام تكفي لـ40 مليون جرعة هذا العام، وطلبت مصر بعدها كميات أكبر من المواد الخام لإنتاج 80 مليون جرعة تكفي 40 مليون مواطن.

يذكر أن موقع “سكاي نيوز عربية” كان قد انفرد في 18 يونيو الماضي، بنشر “الخطة الكاملة للاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا في مصر”.

الطاقة الإنتاجية:

وحسب وزارة الصحة والسكان المصرية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ”فاكسيرا” 600 ألف جرعة يوميًّا، على فترتي عمل، بإجمالي يتراوح ما بين 110 إلى 220 مليون جرعة سنويًّا.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة: إن مصنع فاكسيرا بالعجوزة أنتج مليون جرعة من لقاحات “فاكسيرا- سينوفاك”، عبر 3 “تشغيلات” تجريبية.

وأوضح المسؤولون أن هيئة الدواء المصرية أجرت تحليلات على عينات من تلك اللقاحات للتأكد من فعاليتها وأمانها، واستغرقت التحليلات فترة تراوحت بين أسبوعين حتى 3 أسابيع.

وتعد شركة “فاكسيرا” هي ذراع الدولة المصرية في تصنيع اللقاحات، سواء المضادة لكورونا أو غيرها، مثل لقاحات شلل الأطفال.

40 مليون جرعة:

وأطلعت رئيسة شركة “فاكسيرا”، الدكتورة هبة والي، رئيس الوزراء المصري، على خطط الشركة الإنتاجية فيما يتعلق بلقاح كورونا.

وقالت والي: إن قدرات مصنع “فاكسيرا” بالقاهرة تصل إلى 40 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” بنهاية 2021، ومن المُقرر افتتاح خط إنتاج جديد في مصانع الشركة بمدينة 6 أكتوبر خلال 3 أشهر.

وأوضحت أن مصنع “6 أكتوبر” ستبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون جرعة في اليوم الواحد، بما يزيد عن قدرات مصنع العجوزة 6 مرات، فيما يسير إنتاج المصنعين بالتوازي معًا.

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