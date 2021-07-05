مصر تعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى

المواطن - القاهرة

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن صلاة عيد الأضحى المبارك في البلاد ستقام وفقًا لنفس القواعد التي أقيمت بها صلاة عيد الفطر المبارك.

وفي تصريح لقناة “القاهرة والناس”، قال سعد: إن “اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لم يتطرق إلى فتح مصليات السيدات”.

مصليات النساء:

وأشار إلى أن “فتح مصليات السيدات قرار يعود إلى وزارة الأوقاف”، لافتًا إلى أنه “حتى الآن لا يوجد أي قرار في هذا الشأن”.

وأكد أن “هناك ضوابط تطبقها الوزارة، وأنها إذا ارتأت ضمان تطبيق نفس القواعد الصارمة التي تُطبق في مصلى الرجال ستلجأ إلى لجنة إدارة الأزمة للحصول على القرار”.

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