مصير يوسف نياكاتي مع الوحدة

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن مصير اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي مع نادي الوحدة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد هبوط فرسان مكة لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.

تألق من المهاجم الفرنسي مع الوحدة:

وتألق المهاجم الفرنسي نياكاتي صاحب الأصول المالية مع فرسان مكة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، حيث سجل 11 هدفًا مع الفريق لكن هذا لم يمنع الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وتشير التقارير إلى أن نياكاتي سيستمر مع فرسان مكة بموسم 2021/ 2022 في دوري الدرجة الأولى بحسب “الجزيرة” حيث تعمل إدارة فرسان مكة على الحفاظ على استقرار الفريق الأول للعودة إلى دوري المحترفين مرة أخرى.

عقوبتان على فرسان مكة:

وفي سياق آخر، أصدرت غرفة فض المنازعات السبت الماضي قرارين يُلزمان نادي الوحدة بدفع مبلغ مالي يتجاوز الـ4 ملايين ريال.

وجاء القرار الأول بإلزام فرسان مكة بدفع مليون و 445 ألف ريال للاعب موسى بن هادي وهي مستحقات مالية متأخرة، كما أن القرار قابل للاستئناف.

أما القرار الثاني فهو إلزام فرسان مكة بدفع مليونين و 750 ألف ريال لنادي العدالة نظير انتقال اللاعب حسين العيسى.

وبالتالي أصبح لازمًا على فرسان مكة دفع مبلغ مالي قدره 4 ملايين و 195 ألف ريال لتنفيذ القرارين وتفادي أي عقوبات أخرى.

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