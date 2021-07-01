مطلب سعود الصرامي يُقلق الأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لـ نادي النصر قلق الأندية السعودية، وذلك بسبب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات آسيا لـ كأس العالم 2022.

وتواجد المنتخب السعودي بالمجموعة الثانية التي ضمت منتخبات ” اليابان، أستراليا، الصين، فيتنام، سلطنة عمان” حيث سيخوض الأخضر أول مباراة له بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 في الثاني من سبتمبر المقبل.

سبب طلب سعود الصرامي

وغرد سعود الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “بعد وقوع منتخبنا الوطني بالمجموعة الصعبة بجانب اليابان وأستراليا والصين وفيتنام وعُمان، وفي ظل تواجد الأجانب الـ7 بالأندية، هل تؤيد صدور قرار بتفريغ نجوم المنتخب وعدم السماح لهم بمشاركة أنديتهم حتى نهاية التصفيات؟”.

وأضاف: “مجموعة صعبة لكن الفوز ببطاقة التأهل ليس مستحيلًا على نجوم الأخضر لبلوغ المونديال المقبل، تفريغ نجوم المنتخب من أنديتهم لصالح الأخضر قرار مناسب في ظل سماح اتحاد الكرة بضم 7 أجانب بدعم تاريخي وغير مسبوق من الدولة”.

الجماهير غير راضية

وأبدت الجماهير الرياضية عدم رضاها على مقترح الصرامي الذي سيؤثر سلبًا على الأندية التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وسيبدأ المنتخب السعودي مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية، يوم 2 سبتمبر بمواجهة فيتنام، ثم يُلاقي عمان، في السابع من الشهر ذاته، ويلعب الأخضر مع اليابان، في السابع من أكتوبر.

ويُلاقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الصيني في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، يوم 12 أكتوبر، ثم يلعب مع أستراليا، يوم 11 نوفمبر، ويواجه فيتنام، يوم 16 من الشهر ذاته.

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع نظيره العماني، يوم 27 يناير المقبل، ثم يواجه اليابان، في الأول من شهر فبراير، ثم يلاقي الصين، يوم 24 مارس، ويختتم الأخضر مواجهاته في التصفيات الآسيوية بمباراة أستراليا، يوم 29 من الشهر ذاته.

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