معلومات عن فيليب براداريتش صفقة الأهلي الجديدة

المواطن - محمد سمعه

أتم النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين صفقة اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش قادمًا من نادي كالياري الإيطالي.

ونجح الراقي في إتمام الصفقة بعد منافسة قوية مع نادي العين الإماراتي الذي رغب في ضم اللاعب الكرواتي صاحب الـ29 عامًا.

أبرز المعلومات عن فيليب براداريتش

ووُلد اللاعب في 11 يناير 1992 في مدينة سبليت بكرواتيا، كما شارك في مونديال 2018 مع منتخب بلاده، الذي احتل مركز الوصافة في البطولة.

ويستطيع براداريتش اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، كما تُقدر قيمته التسويقية في سوق الانتقالات حوالي 7 ملايين دولار أمريكي.

وسبق لـ براداريتش اللعب لعدة أندية أوروبية منها كالياري الإيطالي وسلتا فيجو الإسباني.

براداريتش ثاني صفقة أجنبية

ويُعد اللاعب براداريتش ثاني صفقة أجنبية تنضم إلى الراقي، بعد ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا يوم 25 يونيو الماضي.

وفي موسم 2020/2021، الذي لعب فيه براداريتش مع نادي العين في الدوري السعودي للمحترفين، ظهر في 27 لقاء وسجل هدفين كما صنع 5 أهداف وصنع 22 فرصة محققة للتسجيل وبلغت دقة تمريراته 85%.

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