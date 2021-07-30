معلومتان مثيرتان عن رئيس لجنة الانضباط الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار معلومتين مثيرتين عن بندر الحميداني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

رئيس الانضباط كان محاميًا لـ الهلال:

وغرد هتان النجار عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “‏رئيس لجنة الانضباط بندر الحميداني يعمل محاميًا وله مصالحه الخاصة وأتذكر أنه كان محاميًا لنادي الهلال، للعلم هو محامي في قضية شركة رياضية ضد نادي الاتحاد فهل سيتخلى عنها مقابل منصبه الجديد أم سيستمر فيها؟! وهل ستصادق الجمعية العمومية على اختياره رئيسًا للجنة الانضباط في اتحاد الكرة؟!”.

غادر وعاد بعد 4 سنوات !

أما الإعلامي الرياضي والناقد خالد الشعلان فقال عبر حسابه في “تويتر” : “غادر نهاية عام 2017 ولكنه عاد، كيف تم الاختيار”.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد القدم السعودي عبر “الإنترنت” أن الحميداني تولى منصب رئيس اللجنة، بينما تولى عبدالعزيز الفضلي منصب نائب رئيس اللجنة، وكل من عبدالعزيز الرشود وثامر الحمود وعبدالرحمن المسند أعضاء في اللجنة”.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي وافق الأربعاء الماضي على قبول الاعتذار عن استمرار رئيس اللجنة ماجد العريني والاستقالة التي تقدم بها نائبه عبدالعزيز العريفي، والأعضاء طلال القحطاني، وفيصل الداوود، ومحمد الرشيد، مقدمًا لهم الشكر الجزيل على ما قدموه من عمل خلال الفترة السابقة.

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