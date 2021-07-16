مفاجأة حول صفقة انتقال فهد الجميعة من النصر لـ أبها

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي أبها تفاصيل مفاجئة حول القيمة المالية لصفقة التعاقد مع اللاعب فهد الجميعة من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النصر وافق على رحيل الجميعة صاحب الـ25 عامًا لتدعيم خط وسط فريق أبها خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد اتفاق أبها مع أصفر العاصمة على شراء عقد اللاعب.

صفقة فهد الجميعة ليست بـ3 ملايين ريال:

وأكد محمد أبو حثرة مدير الاحتراف في أبها خلال تصريحات له أن صفقة الجميعة لا تُقدر بـ3 ملايين ريال، بجانب أنه لم يذكر القيمة الحقيقية للصفقة.

وكان الجميعة لعب مع النصر في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في 2017، ولعب منذ ذلك الوقت 52 مباراة رسمية، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 9 أخرى.

أداء مميز من الجميعة مع أبها بالموسم الماضي:

وتألق الجميعة مع أبها في الموسم الماضي على سبيل الإعارة وظهر في 23 مباراة، وقدم أداء مميزًا مع الفريق.

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