مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بعد ضم إزغيان أليوسكي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المفاجآت السعيدة ستلاحق جماهير النادي الأهلي وذلك بعد ضم اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

الأهلي يسعى لحسم صفقة الجناح الأيمن

وكشف عطية البلادي نائب مدير المركز الإعلامي بـ الأهلي سابقًا عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الراقي تعمل حاليًا على حسم صفقة الجناح الأيمن مضيفًا أن الصفقة ستكون مميزة.

وأضاف البلادي: “ماجد النفيعي يعمل كل ما من شأنه بناء فريق قوي للراقي قادر على تحقيق طموحات جماهيره، بالتوفيق له وللأهلي”.

إزغيان أليوسكي أهلاويًا لـ 3 سنوات

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” مساء أمس الخميس أن اللاعب أليوسكي سينضم لصفوف الأهلي حتى صيف 2024.

وسبق للاعب أليوسكي اللعب في صفوف أندية لوجانو السويسري وليدز يونايتد وفريق شافهاوزن السويسري.

وقال إزغيان أليوسكي بعد توقيعه لـ الأهلي مباشرة عبر حساب النادي في “تويتر” : ” عشاق الراقي في كل مكان أهلًا بكم، إنه يوم مميز بالنسبة لي لأنني وقعت للأهلي في نفس يوم ميلاد الرئيس ماجد النفيعي، أتمنى له عيد ميلاد سعيدًا رفقة أسرته، وأنا متشوق لرؤيتكم”.

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