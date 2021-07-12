مفاجأة لـ محمد شريف بعد مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى اللاعب محمد شريف مهاجم الأهلي المصري، مفاجأة سارة بعد نهاية مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي التي أُقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021.

لاعب المقاصة لم يحاول تشتيت الكرة

وكان محمد شريف سجل الهدف الثالث لـ الأهلي في المباراة ثم ارتطمت الكرة بأحد لاعبي مصر المقاصة لتسكن شباك الفريق الفيومي، مما جعل الكثيرين يندهشون من احتساب الهدف لـ شريف كون الكرة ارتطمت بأحد لاعبي المقاصة.

ولكن بحسب اللوائح بالاتحاد المصري لكرة القدم فإن الهدف يُحتسب للاعب إذا سدد الكرة وجاءت في الخصم وسكنت شباكه، دون وجود أي محاولة من الخصم لتشتيت الكرة، وهو ما أكدته اللوائح التي تشير إلى أن لاعب مصر المقاصة لم يحاول تشتيت الكرة، وبالتالي تم احتساب الهدف لـ محمد شريف رغم أن الكرة ارتطمت بلاعب مصر المقاصة.

هاتريك مميز لـ شريف بلقاء مصر المقاصة ضد الأهلي

وبهذا فإن مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، شهدت إحراز محمد شريف نجم المارد الأحمر لهاتريك ليصل رصيد أهدافه إلى 15 هدفًا متساويًا في صدارة هدافي الدوري المصري مع المهاجم أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المُعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا.

وكان محمد شريف سجل هدفًا لـ الأهلي في الشوط الأول، ثم ثنائية للمارد الأحمر بالشوط الثاني ليُسجل ” هاتريك” ثم اختتم محمد مجدي أفشة رابع أهداف الأهلي بالدقيقة الـ92 من تصويبة مخادعة من نصف الملعب.

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