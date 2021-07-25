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مقتل 14 شخصًا جراء حريق في مستودع بالصين
أصيب 12 آخرون بجروح جراء الحادث

مقتل 14 شخصًا جراء حريق في مستودع بالصين

2021/07/25
الساعة 12:00 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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مقتل 14 شخصًا جراء حريق في مستودع بالصين
المواطن - متابعة

قتل 14 شخصًا جراء حريق اندلع في مستودع في شمال شرقي الصين، فيما أصيب 12 آخرون بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وحسب وكالة “شينخوا” الصينية، اندلع الحريق عصر اليوم السبت في المستودع الذي يستخدم لتخزين تجهيزات لوجستية ويقع في تشانغتشون عاصمة مقاطعة جيلين في شمال شرقي البلاد، ولا تزال عمليات الإغاثة سارية.

أسباب الحادث: 

وأفادت الوكالة بأن السلطات تحقق في أسباب الحادث.

والحوادث المماثلة شائعة في الصين، ففي يونيو لقي 18 شخصًا حتفهم إضافة إلى إصابة 16 آخرين في حريق اندلع في مدرسة للفنون القتالية وسط الصين، غالبيتهم من الأطفال وأثارت الكارثة، استياء كبيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ طالب ناشطون بتعزيز معايير الأمان والحماية من الحرائق.


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