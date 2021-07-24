مقتل 35 من عناصر طالبان بنيران القوات الحكومية بولاية هلمند

المواطن - متابعة

قُتل 35 من مسلحي حركة طالبان نتيجة عمليات شنتها القوات الحكومية الأفغانية في ولاية هلمند جنوب البلاد بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان.

الحرب على طالبان

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت ” إن 35 من إرهابيي طالبان، بينهم قيادي، قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات متفرقة عدة شنتها قوات الأمن الوطنية الأفغانية، مدعومة من قوات الجيش الأفغاني، في نواحي نهر سراج ونادعلي وناوه، إلى جانب مدينة لشكر كاه في ولاية هلمند”.

معارك أفغانستان

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 262 إرهابيًا قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة معارك دارت في أراضي ولايات لغمان وننكرهار ونورستان وكونار وغزني وبكتيا وقندهار وهرات وبلخ وجوزجان وهلمند وقندوز وكابيسا.

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