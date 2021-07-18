مناورة تجهز لاعبي الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، تدريباته الجماعية في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في النمسا.

الهلال يواصل استعداداته:

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، مساء اليوم الأحد، حيث حرص جارديم على تطبيق جمل تكتيكية المتوقع تنفيذها خلال المباريات المقبلة.

على الجانب الآخر، قرر الجهاز الفني بقيادة جارديم منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إراحة اللاعبين عن التدريبات الجماعية، مساء غد الاثنين، على أن يعاود تمارينه في معسكر النمسا، يوم الثلاثاء.

الزعيم يستعد لانطلاقة مميزة:

ويطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا خلال معسكر النمسا، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في النمسا حتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيلعب خلاله عدد من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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