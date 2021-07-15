مناورة وجمل فنية في مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم تدريباته الجماعية في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا.

الهلال يواصل تدريباته

وركز جارديم في مران اليوم على الجوانب اللياقية والفنية، حيث انطلقت الحصة التدريبية بمران لياقي، وأدى اللاعبون بعد ذلك جمل فنية متنوعة، قبل أن يختتم التدريب بمناورة على كامل الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية اليوم مشاركة المهاجم عبدالله رديف، بعد وصوله إلى النمسا ظهرًا، فيما حرص رئيس مجلس الإدارة، نواف بعد نافل على متابعة الحصة التدريبية.

الزعيم يستعد لانطلاقة مميزة

ويطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا خلال معسكر النمسا، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في النمسا حتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيلعب خلاله 5 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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