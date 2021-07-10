منتخب إنجلترا يتسبب في خسارة سيدة لوظيفتها !

المواطن - محمد سمعه

فقدت سيدة إنجليزية وظيفتها، وذلك بعد أن حضرت مباراة بلدها منتخب إنجلترا ضد الدنمارك في نصف نهائي كأس أمم أوروبا.

الكذب يؤدي لخسارة السيدة لوظيفتها

وذكرت صحيفة Daily Mail الإنجليزية أن السيدة الإنجليزية نينا فاروقي تهربت من عملها بحجة المرض من أجل حضور نصف نهائي اليورو ضد الدنمارك في ملعب ويمبيلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وبسبب قلة الموظفين في الشركة التي تعمل بها تقدمت نينا بالاعتذار عن عدم الحضور للعمل بسبب المرض يوم الأربعاء الماضي ولكن السبب الحقيقي كان فوزها بتذكرة حضور مباراة دور الأربعة.

ولكن حظها العاثر جعل الكاميرا الناقلة للمباراة يعرض وجهها وحضورها في المباراة، حيث ظهرت وهي تحتفل بهدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في شباك الدنمارك.

وفي يوم الخميس الماضي وأثناء ذهابها للعمل، أخبرها مديرها في الشركة أنه تمت إقالتها بسبب الكذب وحضور المباراة دون علمه.

موعد مباراة منتخب إنجلترا ضد إيطاليا

وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي في نهائي اليورو غدًا الأحد في ملعب ويمبيلي.

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