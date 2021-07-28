منتخب البرازيل يتقدم على السعودية

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب البرازيل تحت 23 عامًا، في هز شباك السعودية عند الدقيقة 76، ليقترب من خطف الثلاث نقاط والتأهل إلى الدور التالي من دورة الألعاب الأولمبية.

منتخب البرازيل يسجل الهدف الثاني

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية ضد البرازيل المقامة على ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات قد انتهى بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب البرازيل بقوة أملًا في تسجيل هدف ثان، وسط دفاع قوي من الأخضر، قبل أن ينجح ريتشارليسون في هز الشباك عند الدقيقة 76 بعد تلقيه تمريرة مميزة من برونو غيماريش.

الأخضر يودع الأولمبياد

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الأخضر ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

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