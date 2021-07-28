منتخب البرازيل يهز شباك الأخضر مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الأخضر تحت 23 عامًا ضد منتخب البرازيل بشكل سريع، ونجح السامبا في التقدم بعد مرور 14 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء.

منتخب البرازيل يتقدم

ويلعب المنتخب السعودي ضد البرازيل الآن، على استاد سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وضغط منتخب البرازيل منذ الدقائق الأولى، قبل أن ينجح ماتيوس كونها في فض اشتباك التعادل السلبي، بعد ركلة ركنية لكلاودينهو، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف.

الأخضر يودع الأولمبياد

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الأخضر ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة