منتخب السعودية يتقدم على الجزائر بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية ضد الجزائر في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

منتخب السعودية ضد الجزائر

وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد الجزائر المقامة على استاد الدفاع الجوي بشكل سريع، وسط ضغط قوي من لاعبي الأخضر، ليتمكن مصعب الجوير من خطف الكرة بعد خطأ دفاعي ويهز الشباك عند الدقيقة الثانية.

واستمرت محاولات المنتخبين لتسجيل هدف جديد، وسط دفاعي قوي من اللاعبين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب بين السعودية والجزائر بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

المنتخبان في كأس العرب

ويُقدم الأخضر مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وقدم أداء لافتًا في البطولة، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة