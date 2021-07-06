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منتخب السعودية يتقدم على الجزائر بالشوط الأول
في نهائي كأس العرب للشباب

منتخب السعودية يتقدم على الجزائر بالشوط الأول

2021/07/06
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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منتخب السعودية يتقدم على الجزائر بالشوط الأول لاعبو المنتخب - المصدر @UAFAAC
المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية ضد الجزائر في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

منتخب السعودية ضد الجزائر

وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد الجزائر المقامة على استاد الدفاع الجوي بشكل سريع، وسط ضغط قوي من لاعبي الأخضر، ليتمكن مصعب الجوير من خطف الكرة بعد خطأ دفاعي ويهز الشباك عند الدقيقة الثانية.

مصعب الجوير
الجوير يحتفل بالهدف – المصدر @UAFAAC

واستمرت محاولات المنتخبين لتسجيل هدف جديد، وسط دفاعي قوي من اللاعبين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب بين السعودية والجزائر بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

 

منتخب السعودية للشباب
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

المنتخبان في كأس العرب

ويُقدم الأخضر مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وقدم أداء لافتًا في البطولة، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.


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