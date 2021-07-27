منتخب السعودية يختتم استعداداته لمواجهة البرازيل

المواطن - مروة نبيل

اختتم منتخب السعودية تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة البرازيل ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

منتخب السعودية يُنهي تحضيراته

وحرص المدير الفني سعد الشهري على الاجتماع بلاعبي الأخضر الأولمبي قبل بداية المران، وتحدث معهم بشأن مواجهة البرازيل وضرورة الظهور بشكل مميز، وتركزت تدريبات اليوم على الجمل التكتيكية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد البرازيل عند الساعة الحادية عشرة ظهر غد الأربعاء، على استاد سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

الأخضر يودع الأولمبياد ويبحث عن أول نقطة

وقبل مباراة الغد، يتذيل الأخضر ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

ويدخل منتخب السعودية مباراته ضد البرازيل بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث تُعد هذه المشاركة الثالثة له في الأولمبياد، ولكنه لم ينجح في حصد أي نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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