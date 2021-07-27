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منتخب السعودية يختتم استعداداته لمواجهة البرازيل
في الجولة الأخيرة بأولمبياد طوكيو

منتخب السعودية يختتم استعداداته لمواجهة البرازيل

2021/07/27
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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منتخب السعودية يختتم استعداداته لمواجهة البرازيل الشهري يجتمع باللاعبين - المصدر @saudiolympic
المواطن - مروة نبيل

اختتم منتخب السعودية تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة البرازيل ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

منتخب السعودية يُنهي تحضيراته

وحرص المدير الفني سعد الشهري على الاجتماع بلاعبي الأخضر الأولمبي قبل بداية المران، وتحدث معهم بشأن مواجهة البرازيل وضرورة الظهور بشكل مميز، وتركزت تدريبات اليوم على الجمل التكتيكية.

الأخضر
الشهري يجتمع باللاعبين – المصدر @saudiolympic

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد البرازيل عند الساعة الحادية عشرة ظهر غد الأربعاء، على استاد سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب السعودية
جانب من المران – المصدر @saudiolympic

الأخضر يودع الأولمبياد ويبحث عن أول نقطة

وقبل مباراة الغد، يتذيل الأخضر ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

ويدخل منتخب السعودية مباراته ضد البرازيل بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث تُعد هذه المشاركة الثالثة له في الأولمبياد، ولكنه لم ينجح في حصد أي نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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